TOKİ 2019 İstanbul son dakika kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla kura çekilişi!

TOKİ 2019 İstanbul son dakika kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ’de İstanbul kura sonuçları heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar heyecan ve sabırla, TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bugünlerde, “TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu çok soruluyor. TOKİ, bilindiği gibi İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla kura çekilişi gerçekleştirmişti. Başvurularda engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin başvuruları öncelik olarak alınmıştı. Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erdi. Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

TOKİ 2019 İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti.

Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.

TOKİ 2019 HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLİŞİ OLACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15 Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

HER İLDE TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPILIYOR MU?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

AYNI EVDE İKAMET EDEN HERKES KONUT SATIŞLARI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz insiyatifindedir.