Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kuzey Ankara Kent Girişi 3.Bölge 686 adet konut (KUZEYKENT) kapsamında üretilecek 372 adet konut satışa sunuluyor. TOKİ Ankara Kuzeykent projesinde yer alan daireler kura ile sahiplerini bulacak. TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Kuzeykent TOKİ isim isim kazananlar listesi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğum bir şekilde araştırılıyor. Ankara Kuzeykent 686 Konut Projesi kura çekilişi saat: 16.00'da yapılacak. TOKİ Ankara kura sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kuzeykent TOKİ isim isim kazananlar listesi henüz açıklanmadı. Saat 16.00'da yapılacak kura çekilişinin ardından kazanan isimler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 28 Ağustos 2019 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 02 Eylül 2019, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 16 Eylül 2019, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 30 Eylül 2019 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 3 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.