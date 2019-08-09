TOKİ Bursa çekiliş sonuçları belli oldu mu? Bursa TOKİ kura çekim sonucu isim isim tam liste yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi'nde yer alan 280 konut bugün kura ile sahiplerini bulacak. TOKİ Bursa'daki daireler 2+1 ve 3+1 olarak dizayn edildi. Projedeki dairelerin alanları ise 85 metrekare ile 128 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası bugün Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başladı. TOKİ Bursa çekiliş sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

TOKİ BURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bursa TOKİ kura çekim sonucu isim isim tam liste henüz açıklanmadı. TOKİ Bursa çekiliş sonuçlarına aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.