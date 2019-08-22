TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği Gaziantep Kuzey Şehir 5. etap projesinde 1.252 adet 2+1 ve 965 adet 3+1 daire seçenekleri mevcut. Gaziantep TOKİ projesindeki 2+1 dairelerin hak sahipleri dün gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Şimdi gözler 3+1 konutlara çevrildi. TOKİ Gaziantep 3+1 kura çekilişi bugün saat 11:00’da Gaziantep’te Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda (Şahinbey, Gaziantep) noter huzurunda yapılıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

TOKİ GAZİANTEP 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ GAZİANTEP KUZEY ŞEHİR ÖDEME PLANI NASIL?

Sosyal konut projesinde yer alan 2+1 dairelere yüzde 12 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 180 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

1.000 TL başvuru bedeli ödendikten sonra 3+1 dairelere yüzde 10 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 120 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 180 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

Peşinat ödemeleri ise sözleşme imzalanması aşamasında vatandaşlardan tahsil ediliyor. 2+1 dairelerde yıllık artış miktarı Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre yapılıyor. 3+1 dairelerde ise Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.