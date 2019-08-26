TOKİ Güneysu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Rize Güneysu kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Güneysu projesindeki daireler için kura heyecanı başladı. TOKİ Güneysu kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TOKİ Rize Güneysu kura sonuçları sorgulama ekranı da yoğun olarak araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Rize İli Güneysu İlçesi Ulucamii Mah. 158 adet konut kapsamında üretilecek 133 adet konut kura ile sahiplerini bulacak. TOKİ Güneysu projesinde 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projedeki dairelerin alanları 88 merekare ile 120 metrekare arasında değişiyor.

TOKİ GÜNEYSU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Güneysu kura sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 78 adet 2+1 konut için 30 adet, 55 adet 3+1 konut için 20 adet yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir

BAŞVURU BEDELLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 28 Ağustos 2019, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 09 Eylül 2019, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Eylül 2019 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay sonradır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.