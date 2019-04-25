TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ evleri çekiliş tarihi 2019 ne zaman?TOKİ kura sonuçlarında büyük heyecan yaşanıyor. Vatandaşlar, “TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, TOKİ kura çekilişi ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. 50 Bin sosyal konut projesi vatandaşlar için büyük heyecana yol açmıştı. TOKİ’nin projesiyle yeni ev hayali kuran vatandaşların başvuracağı bir adres olmuş oldu. TOKİ kura sonuçlarının açıklanma tarihi yakından takip ediliyor. İlgili vatandaşlar TOKİ kura çekilişinin ne zaman olacağını merak ediyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. Haberin devamında konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ 2019 BAŞVURU TARİHLERİ:

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.