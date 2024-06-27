Tokmağını Gazze'de yaşanan acıları duyurmak için vurdu

Çelik, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Türkiye ve Filistin bayrağı bağladığı davuluyla sahil dolgu alanına geldi.

Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlikk gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananlara kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zaman zaman yaptığım etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyor. Gazze'de maalesef tüm dünyanın gözleri önünde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, Müslümanlara karşı yapılan bir zulüm var. Buna 'dur' diyebilmek adına bir müzisyen olarak sesimi duyurmak istedim." dedi.

Çelik, Filistin'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesi için dua ettiğini dile getirerek, kimsenin zulme sessiz kalmaması gerektiğini aktardı.

Vicdan sahibi olan herkesin zulüm karşısında ses çıkarması gerektiğine inandığını vurgulayan Çelik, "Gazze konusunda da vicdan sahibi bir insan olarak duruşumu göstermek farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sesimizi duyurabilirsek Gazze'de masum insanların sesi olabilirsek oradaki insanlara bir faydamız olmuş olur." diye konuştu.