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Yaşam

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tahliye edildi

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan gencin tahliye edildiği bildirildi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:46
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın (19) avukatının, tutukluluğa itiraz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir."

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'yı (32) bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir A'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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