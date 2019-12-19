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Yaşam

Torununu zehir tacirinin elinden böyle kurtardı

Olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Zehir taciri tarafından torunu kaçırılan babaanne, günlerce kapıda nöbet tuttu. Tehditlere rağmen polise gitti. Baskın yapılan evde kayıp torunun yanı sıra minik bir kız da bulundu.

19.12.2019  08:52 - Güncelleme: 19.12.2019  08:52
İstanbul Pendik’te babaları uyuşturucu suçundan tutuklanan 3 kardeşi anneleri de terk etti. Babaanne Aygül D., sahip çıktığı çocuklardan H.D.’nin (11) kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Kendi çabasıyla da torununu arayan Aygül D., mahallede torbacı olarak bilinen Erdal K.’dan şüphelendi. Defalarca evine gittiği Erdal K. tarafından her seferinde “Torunun burada yok” denilerek kovulan kadın, tehditlere rağmen günlerce kapıdan ayrılmadı. Sonunda İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek torununun alıkonulduğunu söyledi. 
 
KÜÇÜKLERE UYUŞTURUCU SATTIRMIŞ
 
Özel polis ekibi, Erdal K.’nın evini ablukaya alarak pusuya yattı. Kalabalık bir grubun girdiği eve baskın yapıldı. Erdal K. ve eşi Nurgül D.’nin yanı sıra 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Evde bulunan H.D. de kurtarılarak babaannesine teslim edildi. Psikolog eşliğinde ifade veren çocuk “Arkadaşım Mesut’un babası Erdal K. bize para veriyordu. Kağıt paketleri evin önünde bekleyen kişilere teslim etmemizi istiyordu. Babaannem geldiğinde beni çatıya sakladı” dedi. Babaanne Aygül D. de torununun bir akşam eve geldiğinde uyuşturucu kullandığını anladığını söyledi: “Torunuma uyuşturucu sattırıp harçlık olarak internet kafeye gönderiyormuş.”
 
MİNİK KIZA DEVLET KORUMASI
 
Şüpheli evde Asya D. isimli 4 yaşında bir kız çocuğu da bulundu. Erdal K.’nın kız kardeşinin çocuğu olduğunu söylediği küçük kız, koruma altına alındı. 
 
‘BU ADAM NASIL SERBEST KALIR?’
 
Zehir taciri Erdal K.’nın evini uyuşturucu kullananlara 30 liraya kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan Erdal K. ve eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Aygül D., “Küçük çocuklara uyuşturucu içirip satttıran bir adam nasıl serbest kalır? Mahalledeki tüm çocuklar tehlike altında” dedi. 
 
(Akşam)

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