Trabzon'da, dün serinlemek kardeşi ile girmiş oldukları denizde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Ali Balcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY GEÇMİŞİ

Olay, dün öğle saatlerinde Sürmene sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren iki kardeş yüzdükleri sırada bir anda gözden kayboldu. Olayın duyulmasının ardından Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekibi hemen olay yerine gelerek arama çalışmasına başladı. Denizden kısa sürede çıkarılan Muhammed Ali Balcı (17) ve Ebubekir Balcı (15) sahilde bekleyen 112 ekiplerine teslim edilirken hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ebubekir Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Muhammed Ali Balcı hayati tehlike kaydıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.