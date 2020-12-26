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Yaşam

Trabzon'da kumar baskını

Trabzon'da apartta kumar oynayan 18 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 18:37 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:37
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Trabzon'da 18 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 78 bin 750 lira ceza verildi.

Trabzon Jandarma Kotumanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir apartta kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 18 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Arama sırasında üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirilen bir kişi hakkında da ilgili kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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