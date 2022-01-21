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Yaşam

Trabzonspor taraftarı minik Kaan, son dakikada kaçan penaltılara böyle üzüldü

Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun, Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılara verdiği tepki sosyal medyada ilgi odağı oldu.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 17:06 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:06
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 sona eren Trabzonspor - GZT Giresunspor müsabakasında bordo-mavili futbolcu Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılar sonrası Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Mehmet Kaan'ın babasıyla mücadeleyi izlerken, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıdan sonra 'atamadı' diyerek ağladığı görüntüler birçok kez izlendi.

Küçük yaşına rağmen futbol olan ilgisiyle dikkat çeken ve babasının 'Ronaldo' diye seslendiği minik Kaan'ın bu görüntüleri çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

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