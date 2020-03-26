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Yaşam

Trafik ışıkları ve led ekranlarla ''Evde kal'' çağrısı

Konya'da trafik ışıkları ve led ekranlarla vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı. Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı 'evde kal' çağrılarına destekler sürüyor.

İHA26 Mart 2020 Perşembe 19:22 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:22
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Konya'da trafik ışıkları ve led ekranlarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına destek sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, bu çağrıya destek verdi. Ayrıca, Konya'da yollarda bulunan led ekranlar ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ekranlarda "Sağlık için evde kal Konya", "Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille ya da dirsek içi ile kapatın", "Sürekli dokunulan yüzeyleri dezenfekte edin. Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın", "Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın" uyarıları yer aldı.

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