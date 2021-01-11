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Yaşam

Trafik polisinden güldüren soru

Samsun'da uygulama yapan trafik polisi Metin Dilki'nin, polis otosunun camından içeri bakan köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' sözleri, izleyenleri gülümsetti. Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:32
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;İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğü'nd görevli polis memuru Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak köpek, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi.

O anlar Metin Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.

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