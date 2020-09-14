Trafik polisinden ''özel denetim'' uygulaması

AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, alkollü araç kullanan, kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yüksek sesle müzik dinleme ve abartı egzoz kullanımı ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürüttü.

"Özel denetim" uygulaması çerçevesinde 125 araç denetlendi.

Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücüye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Uygulamada, 27 araç ve sürücüsüne çeşitli suçlardan toplamda 16 bin 33 lira para cezası kesildi.