İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4817
  • EURO
    8,9032
  • ALTIN
    470.902
  • BIST100
    1107.29
Yaşam

Trafik polisinden ''özel denetim'' uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 'özel denetim' uygulaması gerçekleştirdi.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45
ABONE OL

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, alkollü araç kullanan, kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yüksek sesle müzik dinleme ve abartı egzoz kullanımı ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürüttü.

"Özel denetim" uygulaması çerçevesinde 125 araç denetlendi.

Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücüye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Uygulamada, 27 araç ve sürücüsüne çeşitli suçlardan toplamda 16 bin 33 lira para cezası kesildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.