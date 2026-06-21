İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Trafikte dehşet saçtı! Çarptı, dövdü yetmedi polise direndi
Yaşam

Trafikte dehşet saçtı! Çarptı, dövdü yetmedi polise direndi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde peş peşe iki ayrı araca çarpan ve kaçmaya çalışırken çarptığı ikinci aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi darbeden sürücü gözaltına alındı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden, polis ekiplerine zorluk çıkaran ve 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek tehditler savurduğu iddia edilen sürücüye toplamda 381 bin TL ceza kesildi.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Trafikte dehşet saçtı! Çarptı, dövdü yetmedi polise direndi
ABONE OL

Olay, İstasyon Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 41 ATP 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken B.A. yönetimindeki 02 BJ 280 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından diğer sürücüye "Ben hallederim" diyerek olay yerinden aracıyla uzaklaşan Ş.B., yaklaşık 200 metre ileride bu kez Adem Düşünceli idaresindeki 55 FT 158 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN İNİP MAĞDURLARI DARBETTİ

İkinci kazanın ardından Ş.B., çarptığı araçtaki Adem Düşünceli ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınarak karakola götürüldü.

381 BİN TL'LİK CEZA

Olayın ardından şüphelinin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye; alkollü olduğu halde alkolmetreye üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, araçtan inip darp olayına karıştığı gerekçesiyle 180 bin TL, ilk kazadan kaçtığı için 46 bin TL ve ehliyetini polise vermemekte direndiği için 5 bin TL olmak üzere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ş.B.'nin hastanede yapılacak kan testinin sonucuna göre alkol oranının belirleneceği ve bu sonuca göre ek yaptırımlar da uygulanacağı öğrenildi.

"POLİS GELMESE DAHA DA SALDIRACAKTI"

Olayın mağdurlarından Adem Düşünceli, "Biz kafede otururken ilk kaza oldu. Kalktık, yolumuzda giderken arkamızdan geldi ve bize çarptı. Biz de arkasından indik. Bize saldırmaya çalıştı. 'Ben hastanede memurum' dedi, tehditlerde bulundu. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' dedi. O sırada polis geldi, memurlara da saldırmaya çalıştı. Şikayetçiyim. Beni de arkadaşımı da darp etti. Kafama vurdu, arabanın camına kafa attı, arabasının kapısını açıp saldırmaya çalıştı. Polis gelmese daha da saldıracaktı. Yüksek alkollüydü, peş peşe kaza yaptı" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • kartepe trafik kazası
  • sürücü gözaltı
  • alkolmetre reddi

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.