14 Ocak 2026 Çarşamba
Yaşam

Trafikte gergin anlar: İETT şoförü camdan çıkıp kavga etti

İstanbul Üsküdar'da trafikte yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İETT şoförünün, otobüs camından çıkarak otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 10:50
Trafikte gergin anlar: İETT şoförü camdan çıkıp kavga etti
Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.

Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

