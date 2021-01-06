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Yaşam

Traktör devrildi, 51 yaşındaki itfaiye eri öldü

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Durmuş Gül (51), köyde kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:55
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Kaza, sabah saatlerinde Almus ilçesine bağlı Çilehane köyünde yaşandı. Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Durmuş Gül, kullandığı 60 DP 125 plakalı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Gül, tarla yolunda traktörün hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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