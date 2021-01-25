Tropikal fırtına nedir nerelerde görülür

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09

Tropikal fırtınası gündemde. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin' denildi. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmini değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor.

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km’den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller’de görülür.

Batı Büyük Okyanus’unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezi’nde de sık sık rastlanır.

Meteoroloji: Tropikal fırtınanın şiddetinin azalması ve kuzeye doğru yönelmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın hızı Ege kıyılarında 70-90 kilometre arasında olacak.

TROPİKAL FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tropik fırtına açıklaması geldi. Açıklamada 'Fırtına Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor" dedi.

Açıklamada 'Fırtına Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, fırtınanın Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin edildiğini açıkladı.

Genel Müdür Coşkun, ülkenin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiğini vurgulayan Coşkun şunları dedi:

"Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."

ABD’de sıkça görülen Tropical Medicane (tropikal depresyon) olarak adlandırılan kasırga bu kez Türkiye gündeminde. Bazı noktalarda 150 KM hızı aşması beklenen Tropical Medicane kasırgası, özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek. Rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İAkdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı "Mediterranean" ve "hurricanes" kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adı verilen bu kasırgalar Akdeniz'in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, pazar günü Ege'de etkili olması beklenen "tropik fırtına" öncesinde karada ve denizde hazırlıklar sürüyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alan turizmci denizciler, hafta sonu günübirlik ve mavi turları iptal etti. Yatların kaptan ve personelleri, cumartesi gece ve pazar günü tropik fırtınayı dümen başında bekleyecek.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik gelişmeler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uyarıldığını, gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.

Herkesin tedbirli olmasını, uyarı ve önerileri de dikkate almasını isteyen Yüksel, "Emniyet, belediye, sahil güvenlik, tarım orman, muhtarlar ve turistik tesislere kadar duyurular yapıldı. Bütün kurum ve kuruluşların bilgi sahibi olup tedbirler alması için görevlendirmeler yapıldı. Gelişmeleri takip edip bilgi akışını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın tedbirli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise hafta sonu bütün personelin görevinin başında olacağını belirtti.

Belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktaran Acar, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, fırtınayla ilgili bilgi almak ve acil durum bildirmek üzere 153 veya 412 13 69 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşabilecektir. Ayrıca internet bağlantılarının çalışıyor olması durumunda 0850 888 48 48 nolu WhatsApp numaramızdan da bilgi alışverişinde bulunabilirler. Marmaris'te bugüne kadar 108 kilometre hıza kadar fırtına olduğu biliniyor. Beklenen 120 kilometre. Dere yatakları ile su kanallarının temizliklerinin yanı sıra şiddetli fırtınada zarar görme olasılığına sahip bölgelerde inceleme çalışmalarını sürdürüyoruz."

Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı da denizcilik kariyerinde, ilk defa böyle yüksek düzeyde uyarıya şahit olduğunu aktardı.

Bütün denizcilere gerekli uyarıları yaptıklarını anlatan Bağlı, "Bir yat kaptanı olarak personelimle birlikte teknemde fırtına öncesi hazır bekleyeceğiz. Yaklaştığı zaman Marmaris Yıldız Adası altında korunaklı yerlerde teknemizi muhafaza edeceğiz. Diğer bütün denizcilerimize, cumartesi öğleden sonra kendilerini emin hissedebilecekleri koylarda, körfezlerde korumalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk defa böyle bir şey yaşayacaklarını belirten Bağlı, şöyle devam etti:

"İnşallah kimseye zarar gelmeden, bölgemize uğramadan atlatırız. Herkes evine saklanırken bizler teknede dümen başında olacağız. Fırtınayı teknede bekliyor olacağız. Denizcilikte 'gemisini kurtaran kaptan' tabiri vardır. Gerçekten birileri kaptansa, gemisini kurtarmak mecburiyetinde. Bunun için de teknesini beklemek zorunda. Teknesini en emniyetli şekilde korumak zorunda. Bu, olmazsa olmazımız."

KASIRGA NEDİR?

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür.

KASIRGA NASIL OLUŞUR?

Kasırgalar, suların ılık (27°) C, havanın nemli olduğu ve birleşen ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder. Bu gökgürültülü fırtına üç aşamada kasırgaya dönüşür:

Tropik alçak basınç - dönen bulutlar ve yağmur, rüzgarın hızı saatte 38 milin altında.

Tropik fırtına - saatte 39 ile 74 mil arası esen rüzgar.

Kasırga - hızı saatte 74'ten büyük olan rüzgarlar.

Gökgürültülü fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişir. Kasırgaların oluşma nedenleri hala tam olarak bilinmese de, kasırga oluşumunda şu üç olayın gerçekleşmesi gerek:

Ilık nemli okyanus havasının sürekli buharlaşma-yoğuşma döngüsünde olması

Yüzeyde birleşen güçlü rüzgar örüntüsü, yüksek yerlerde hızı değişmeyen rüzgarlar.

Yüzey ile yüksek yerlerdeki hava basıncı (basınç gradyanı) arasında bir farklılık olması.

Okyanus yüzeyindeki ılık ve nemli hava hızla yükselmeye başlar. Bu ılık hava yükseldikçe, içindeki su buharı da yoğunlaşarak fırtına bulutları ve yağmur damlaları oluşturur. Yoğunlaşma, gizli yoğuşma ısısı denen bir ısı salar. Bu gizli ısı yukarıdaki havayı ısıtır ve yükselmesine neden olur. Yükselen havanın yerini aşağıdan gelen ılık ve nemli okyanus havası doldurur. Bu döngü, gelişmekte olan fırtına bölgesine aşağıdaki okyanustan daha çok rutubetli hava çeker ve sürekli olarak sıcak havayı yüzeyden atmosfere doğru hareket ettirir. Yüzeyden gelen ısı değişimi, bir merkez etrafında dönen bir örüntü yaratır. Bu döngü, lavabo deliğinden aşağı akan suyun döngüsüne benzer.

NASIL GERÇEKLEŞİR? TÜRKİYE’DE OLDU MU?

Atlantikte ortalama yılda yedi kasırga oluştuğundan doğu Büyük Okyanus’ta de yaklaşık aynı sayıda kasırga meydana gelir. 1890-1910 arası çok, 1910-1930 arası az, 1930-1950 arası çok sık kasırga oluşmuştur. Kasırgaların ekseni kuzeybatı yönünde eser. Şu ana kadar Türkiye’de bir kere olup İzmir’in üstünden geçmiş ve 10-20 saat içinde Türkiye’yi terk etmiştir. Ayrıca İstanbul’da bazı siklonik depresyonların (45–50 km hızla eser) 4–5 m dalgalara neden olduğu, demir direkleri devirdiği, basket potalarını parçaladığı ve hatta ağaçları yerinden söküp 150 metreye kadar kaldırdıkları bilinir.

Kuzey Atlantik’teki kasırgalar genellikle hazirandan ekime kadar sürer. Bu süre içinde deniz yüzeyinde sıcak ve nem en fazladır. Mayıs ve kasım aylarında daha az, diğer aylarda ise pek seyrek meydana gelir. Kuzey Atlantik bölgesinde yılda meydana gelen ortalama trohadi loopik siklon miktarı sekizdir. Bunun beşi ise kasırga tipindedir. Eylül ayında Atlantik Okyanusu’nun güneyindeki büyük subtropikal anti-siklon bölgesinde tropik fırtınalar eser. Antisiklon bölgesinin güneyinde esen doğu rüzgârları tarafından tahrik edilerek birkaç günlüğüne batı yönüne kayar. Fırtınaların çoğu antisiklon bölgesinin batı ucundan kıvrılarak bazıları Amerika’yı kasıp kavurur. Diğerleri ise kıyıdan geçer. Diğer fırtınalar kıvrılmadan batı yönünde doğruca eserek Meksika Körfezi’ni veya Orta Amerika’yı etkisi altına alır. Mevsimin başında ve sonunda patlak veren kasırgalar meydana geldikten sonra kuzey yönünde eserler. Fırtınaların hızı ortalama 80–240 km’yi bulur.

Tropik bir siklonun kasırga olarak adlandırılabilmesi için hızının en azından 117 km/saat olması gerekir. Genellikle saate 240 km’den fazla hıza sahiptirler. Sebep oldukları doğrudan zarardan başka rüzgârlar felaketlere yol açan büyük deniz dalgalarına ve denizin kabarmasına yol açarlar. Carolis hareketleri adı verilen hareketler nedeniyle kuzey yarım kürede esen rüzgârlar saat yelkovanının tersi yönünde, güney yarım kürede ise saat yelkovanı yönündedir. Kasırgalarla birlikte yağış da gelir. Tropik bir rüzgâr kuşağının ortalama yağış miktarı 75–150 mm’dir. Daha çok yağış düştüğü de olur. Böyle yağışlar karaların iç kısımlarında ciddî sellerin oluşmasına neden olur.