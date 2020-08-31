İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3341
  • EURO
    8,7402
  • ALTIN
    463.694
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi
Yaşam

TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40
ABONE OL

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren bir özel yayın yapıldı.

Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz’un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe’den 4 saatin üzerinde kesintisiz yapılan yayında talihsiz bir an da yaşandı.

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Canlı yayında, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.