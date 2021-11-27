Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

DHA 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:39 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:39

Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'e isabet etti. Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.