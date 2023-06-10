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Yaşam

Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Bayrampaşa'da, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur yaşamını yitirdi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
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Alınan bilgiye göre, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'taki arkadaşları Y.S.T'nin evine gitti.

Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada M.B.E'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesur'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.

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