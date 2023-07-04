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Yaşam

Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oldu

Edirne'den geçen Tunca Nehri'ne atılan çöpler nehir yatağında kirliliğe yol açtı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 16:28 - Güncelleme:
Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oldu
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Yaz aylarında su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.

Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, AA muhabirine nehrin kirletilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Tunca'nın kenarında piknik yapan ve vakit geçiren bazı vatandaşların çöplerini suya attığını savunan Korkan, kirliliğe neden olanlara tepki gösterdi.

Doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini ifade eden Korkan, şunları kaydetti:

"Çok üzücü bir olay. Vatandaşlardan rica ediyoruz. Lütfen yerlere çöp atmasınlar. Bu doğa bizim. Bu bölge sorumluluk bölgem olduğu için geziyorum. Her yere plastik poşetler, şişeler atılmış durumda. Bu memleket bizim. Sorumlu kişiler de lütfen görevini yapsın ve buraları temizlesin."

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