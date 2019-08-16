Tunceli'de boğanın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan 61 yaşındaki besici hayatını kaybetti.
- AA
Karayonca köyünde besicilik yapan 61 yaşındaki Karaman Tekinoğlu, boğanın saldırısına uğradı.
Boynuz darbesiyle ağır yaralanan Tekinoğlu, komşularının durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tekinoğlu'nun naaşı, otopsi için morga konuldu.
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