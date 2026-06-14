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Yaşam

Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi, yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 06:43 - Güncelleme:
Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
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Bingöl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yedisu ilçesi ile Pülümür ilçesi sınırında bulunan Şampaşakaraderbendi köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K'nin (32) ayı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl UMKE, 112 Acil Sağlık, Tunceli UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları bölgeden alınarak Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

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