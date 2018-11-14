Tunceli'de kar yağışı okullar kaç gün tatil Yarın hangi illerde okullar tatil olacak

Tunceli Pülümür ilçesinde okullar yarın tatil mi? Tunceli'de kar yağışı okullar kaç gün tatil? Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? Yurt geneli kar tatili hangi il ve ilçelerde var? Tunceli hangi ilçesinde okullar tatil oldu? Kar yağışı ne kadar sürecek? Tunceli hava durumu nasıl? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Bugün alınan son dakika bilgisine göre; Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi. Tunceli'deki kar yağışı ile birlikte okulların tatil süresinin uzayıp uzayamayacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

Yurt geneli kar tatili hangi il ve ilçelerde var?



Kar yağışların başladığı bazı illerde okullar tatil edilirken; Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? Yurt geneli kar tatili hangi il ve ilçelerde var? soruların yanıtları merak konusu oldu.

TUNCELİ PÜLÜMÜR İLÇESİNDE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.

TUNCELİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı



Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı çok bulutlu, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Elazığ ve Tunceli'nin doğu ilçeleri ile Bingöl çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir (6 ila 12 derece) derecede olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer puslu 8



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17



Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13



Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23



Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10



Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 11



Erzurum: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4



Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12