İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9136
  • EURO
    9,3008
  • ALTIN
    483.621
  • BIST100
    1189.29
Yaşam

Tunceli'de yangın

Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:05
ABONE OL

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.

Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.