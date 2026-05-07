İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2512
  • EURO
    53,2819
  • ALTIN
    6893.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tünelde magandalığa geçit yok! Düğün konvoyuna milyonluk ceza
Yaşam

Tünelde magandalığa geçit yok! Düğün konvoyuna milyonluk ceza

Gaziantep'te tünelde kutlama yapan düğün konvoyundaki 7 araca toplam 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulanarak, araçlar 120 gün trafikten men edildi. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine de 120 gün el konuldu.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Tünelde magandalığa geçit yok! Düğün konvoyuna milyonluk ceza
ABONE OL

Gaziantep'te tünelde kutlama yapan düğün konvoyundaki 7 araca toplam 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulanarak, araçlar 120 gün trafikten men edildi. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine de 120 gün el konuldu.

Olay, Şahinbey ilçesi 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki 7 araç, tünel içerisinde yolu trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen 7 araca "tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak" kuralını ihlalden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

  • trafik cezası
  • araç men cezası
  • ehliyet el koyma

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.