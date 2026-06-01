  • Tüp patlaması mahalleyi ayağa kaldırdı: Deprem oldu sandık
Tüp patlaması mahalleyi ayağa kaldırdı: Deprem oldu sandık

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı. Görgü tanığı alt sokakta oturduğunu belirterek, 'Bir patlama oldu, irkildik kalktık, deprem oldu sandık çıktık baktık tüp patlaması olmuş. Allah beterinden korusun.' dedi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 11:42
Devteşti Mahallesi'nde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN 1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan Hamza Aziz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Patlama nedeniyle evin ön cephe duvarında ve bina önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Görgü tanığı Mehmet Yaşar, AA muhabirine, alt sokakta oturduğunu belirterek, "Bir patlama oldu, irkildik kalktık, deprem oldu sandık çıktık baktık tüp patlaması olmuş. Allah beterinden korusun." dedi.

