Tüp patlaması mahalleyi ayağa kaldırdı: Deprem oldu sandık

Devteşti Mahallesi'nde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Hamza Aziz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evin ön cephe duvarında ve bina önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Mehmet Yaşar, AA muhabirine, alt sokakta oturduğunu belirterek, "Bir patlama oldu, irkildik kalktık, deprem oldu sandık çıktık baktık tüp patlaması olmuş. Allah beterinden korusun." dedi.