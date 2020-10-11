11 Ekim 2020 Pazar 10:53 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 10:53

Türev Uludağ kimdir? Türev Uludağ nereli ve kaç yaşında? gibi soruların yanıtları Adana Lezzet Festivalinin başlamasıyla birlikte şefler hakkında araştırmalar kapsamında merak ediliyor. 4. Adana Lezzet Festivali’nde iki gün boyunca şef Türev Uludağ ziyaret edecek. Türev Uludağ, Tv8 ekranlarının ilgi ile takip edilen programı Sağlam Geziyoruz gezi programının sundu. Geziyoruz sunucusu Türev Uludağ hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

Türev Uludağ, ilk olarak Tv360'da sunmuş olduğu 'Mutlu Kahvaltılar' programı ile televizyon dünyasına adım atmıştır ve başarısını burda da sürdürerek işinin ne kadar ehli bir isim olduğunu herkese göstermiştir. Türev Uludağ hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

İki kız kardeşe sahiptir. Kardeşlerinin isimleri ise İşlev ve Söylev'dir. Annesi ve babası emekli öğretmendir. Bu bilgileri ise bir röportajında kendi ağzından dile getirmiştir. Evli ve Uraz adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

2010 senesinde Beşiktaş'ta 'Reçel Türevleri' isminde bir kahvaltı mekanı açarak adını duyuracağını o zamanlardan belli etmiştir. Reçellerini yapan kişi ise annesidir. Adana Pozantı'da bir üretim tesisleri vardır ve ünlü isimlerin de kaldığı büyük otellere reçel satmaktadır.

Beşiktaş'ta bulunan dükkanında ise soğandan havuca kadar çok geniş bir reçel yelpazesi vardır. Toplamda 51 adet reçel seçeneği sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Şu anda TV8 ekranlarındaki 'Sağlam Geziyoruz' adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Adana Ponzantı’da doğan Türev Uludağ daha önce Tv360’da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmış ve dikkat çekmiştir. Aldığı aşçılık eğitimlerinin yanında Craft Akademi’de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

Beşiktaş’ta Reçel Türevleri isminde bir kahvaltı mekanı vardır. Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş’ta ki restoranında 50’den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine. Sinanpaşa Mahallesi Şair Veysi Sokak No : 31 / 1 Beşiktaş’ta bulunan dükkan çok sevilen bir mekandır. Türev Uludağ evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

TÜREV ULUDAĞ ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE

4. Adana Lezzet Festivali’nde iki gün boyunca şef Türev Uludağ, Perulu şef Bruno Santa Cruz ve İtalyan şef Matteo Bertuletti sunuculuğunda “Lezzet Durakları”nı gezerken; bir yandan da Gastronomi Dergisi yazarı Aliye Gümüş sunuculuğunda gerçekleşen “Adana Yerel Yemekleri Atölyesi”nde Adanalı kadınların geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan yemek yapımlarını izleyebilecek. İzleyiciler ayrıca; yöreye özgü ürünlerin hasat ve üretim süreçleri ile sokak lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. “Master Chef Türkiye” adlı televizyon program şefleri de kenti ziyaret edecek.