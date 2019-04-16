Turgut Tunç’tan ‘iyilik rehberi’
“Herkesin bir hikâyesi var. Benim hikâyem kendi memleketimi gezerken ‘Aşımızı Paylaşıyoruz’ diyerek başladı ve kelebek etkisi gibi genişleyip Afrika’ya kadar uzandı. Sen yeter ki iyilik için yola çık, yol açık” diyen Yazar Turgut Tunç, iyiliğin sınır tanımadığına inananlara manifesto niteliğinde bir kitap hazırladı.
Tunç’un iyiliğe doğru yola çıkmak isteyenlere ‘yol haritası ve rehber’ olabilecek ‘Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikâyem var’ kitabı raflardaki yerini aldı. Bir dönem Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği yöneticiliği ve birçok insani yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev alan Tunç, çeşitli dergi ve sosyal medyada gezi yazılarının yanı sıra ‘Gezgin Gurmeyiz’ isimli sitenin yöneticiliğini de yürütüyor.
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