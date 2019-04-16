Turgut Tunç’tan ‘iyilik rehberi’ “Herkesin bir hikâyesi var. Benim hikâyem kendi memleketimi gezerken ‘Aşımızı Paylaşıyoruz’ diyerek başladı ve kelebek etkisi gibi genişleyip Afrika’ya kadar uzandı. Sen yeter ki iyilik için yola çık, yol açık” diyen Yazar Turgut Tunç, iyiliğin sınır tanımadığına inananlara manifesto niteliğinde bir kitap hazırladı.