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Yaşam

Turgutlu'da kaybolan yaşlı adam İzmir'de bulundu

Manisa'da kaybolan 71 yaşındaki adam, İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 20:44 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:44
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki adam, İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Kayrak Mahallesinde yaşayan Ali Arı (71) Perşembe günü sabahı küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Arı’nın yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri ve mahalle sakinleri, kırsal bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp şahıs Arı, bugün akşam saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Kızıloba mevkiinde bir dere yatağında hayvanlarıyla birlikte bulundu. Yaşlı adamın hayvanlarını otlatırken yönünü kaybettiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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