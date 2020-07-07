Turgutlu'da sağanak yağış etkili oldu

DHA 07 Temmuz 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 00:30

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarı yaptığı sağanak yağış, Turgutlu'da akşam saatlerinde etkili oldu. 15 dakikalık sağanak yağışının ardından kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yağmurun ardından ortaya çıkan olumsuzlukları cep telefonu kameralarıyla çekip, sosyal medyada paylaştı. Görevliler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapmaya başladı.