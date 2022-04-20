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Yaşam

Taksicinin darbettiği turist kadının ifadesi ortaya çıktı

Ataşehir'de taksi şoförü tarafından şiddet gören Fas uyruklu Fransa vatandaşı Kawtar Hadır'ın polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hadır taksi sürücüsünün kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri sürerek, hep aynı bölgede dolaştırıp fahiş ücret istediğini anlattı.

DHA20 Nisan 2022 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:02
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Kawtar Hadır, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi. Taksi şoförü Ercan Yaman, Hadır'ı sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli için de ücret istemesi üzerine araçtan inmek isteyen Kawtar Hadır'le taksi şoförü arasında kavga yaşandı. Taksi şoförü tarafından şiddet gören Hadır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"KÖPRÜ PARASI DEDİ FAZLADAN 107 TL İSTEDİ"

Hadır taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

"DURDURMAK İÇİN ARACIN ÖNÜNE ATLADIM"

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" dedi. (DHA)

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