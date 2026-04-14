Turistik Tuz Ekspresi yeni sezona gün sayıyor!





Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle 18 Mayıs 2024'te ilk seferini yapan Turistik Tuz Ekspresi, deneme turlarıyla birlikte bugüne kadar Ankara'dan Çankırı'ya 54 sefer gerçekleştirdi.

Geçen yılın son seferini 22 Kasım'da yapan ekspres, bugüne kadar Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya taşıdı.

18 Nisan'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek yeni sezonda 24 sefer yapacak Turistik Tuz Ekspresi'nin Çankırı turizmine katkı sunmayı sürdürmesi bekleniyor.

Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, AA muhabirine, 2026 yılı Turistik Tuz Ekspresi planlamasını tamamladıklarını söyledi.

Trenin sabah Ankara'dan hareket edeceğini ve aynı gün akşam dönüş yapılacağını belirten Eroğlu, "Ziyaretçilerimiz, Çankırı yöresel halk oyunlarıyla karşılandıktan sonra Tuz Mağarası'na hareket edilecek. Daha sonra Çankırı'nın tarihi turistik mekanları, tarihi çarşıları, sokakları ziyaret edilerek tura devam edecekler." dedi.

Turistik Tuz Ekspresi'nin kent ve bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Eroğlu, özellikle ziyaretçilerin yapacağı alışverişle esnafa fayda sunacağını dile getirdi.

250 YOLCU KAPASİTELİ

Eroğlu, trenin yolcu kapasitesinin 250 kişi olduğunu, yeni sezonda yapacağı 24 seferle 6 bin misafiri konuk etmeyi planladıklarını kaydetti.

Ekspresle sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Eroğlu, "Turistik Tuz Ekspresi'ni Ankara'ya yakın ya da İstanbul'daki misafirlerimiz tercih eder diye düşünürken Kayseri'den, Antalya'dan, Yalova'dan, Eskişehir'den, İzmir'den tren deneyimi yaşamak isteyen turistlerimiz de tercih etmeye başladı. Bu yıl Türkiye'nin farklı illerinden 16 acenteyi ağırladık. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz olacak bu dönemde. Sadece Turistik Tuz Ekspresi'nin misafirleri değil, bu acenteler hafta sonları otobüslerle de Çankırı'yı, Tuz Mağarası'nı ziyarete gelmeye başladı." diye konuştu.



Eroğlu, ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını, bu kapsamda yeni rota olarak 200 yıllık kilimlerin sergilendiği Kilim Müzesi'ni hizmete açtıklarını sözlerine ekledi.