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Yaşam

Turistlerden boşalan sahile 4 metrelik ziyaretçi

Bu yıl salgın nedeniyle insanların uğramadığı İspanya'nın Costa del Sol'daki Calahonda sahilinde, sahil şeridini dolaşan bir köpek balığı görüntülendi.

star.com.tr05 Mayıs 2020 Salı 16:09 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:09
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle, İspanya'da da sıkı tedbirler devam ediyor.

Normal şartlarda yılın bu zamanlarında, insanların akın ettiği İspanya'nın Costa del Sol'daki Calahonda sahilinde, yaklaşık 4 metrelik köpek balığının gezisi görüntülendi.

Bir kanocu tarafından görüntülenen dev köpek balığının, sessizce hareket ettiği ve saldırıya hazırlanıyor gibi görünmediği belirtildi.

Köpek balığının sahil şeridinde gezinmesi, insan aktivitesinin olmaması ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu bölgedeki deniz trafiğinin azalması ile bağlantılı.

Akdeniz'deki en yaygın köpekbalığı türü, mavi köpek balığıdır, ancak kaplan, kum kaplanı, boğa, siyah uçlu köpek balığı ve çekiçbaş köpek balıkları da bu sularda yaşar.

Yeni tip koronavirüs salgınından şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı 4. ülke İspanya'da 25.613 kişi öldü. Ülkedeki vaka toplam vaka sayısı 219 bine ulaşırken, 123 bin kişinin iyileştiği belirtiliyor.

star.com.tr

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