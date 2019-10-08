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Turizm cenneti Bodrum'da sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu.

  • İHA
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Bodrum'da gece saat 03:30’da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.
 
Ekipler teyakkuza geçti
 
Sabah saat 05:00’a kadar yağan şiddetli yağmur nedeniyle  ekipleri teyakkuz geçirdi. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte Bodrum Belediye ekiplerini, İtfaiye, zapıta, Muğla 911 arama kurtarma derneği ve Emniyet güçlerini harekete geçirdi. Turgutreis - Bodrum karayolu Trafik polisleri tarafından kapatıldı. Araçların yan yollardan gitmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Gümbet ve Konacık yollarıda trafik polisleri tarafından kontrollü geçişleri sağlandı. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi. Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ilçede devriye atarak su baskını olan yerlerde önlemler aldı. Yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarında su baskınları olduğu öğrenildi. Mumcular mahallesinde ise bir aracın yağmur sularına kapıldığı bildirildi.
 
Turizm cenneti Bodrum gece sel kabusu yaşarken can kaybının olmadığı maddi hasarın ise yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
 
Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği başkanı Cenk Ayata sağanak yağmur nedeniyle su baskınlarının meydana geldiğini, ufak çaplı maddi hasarın olduğunu ama can kaybının olmadığını açıkladı.

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