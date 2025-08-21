İSTANBUL 31°C / 18°C
  Türk bayrağına büyük saygısızlık! Uygunsuz hareket için soruşturma başlatıldı
Yaşam

Türk bayrağına büyük saygısızlık! Uygunsuz hareket için soruşturma başlatıldı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Türk bayrağına büyük saygısızlık! Uygunsuz hareket için soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

