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Yaşam

Türk bayrağını indirmeye çalıştı! Gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 00:17 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:17
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.

Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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