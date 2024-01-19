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Yaşam

Türk çayı potansiyel arz eden ülkelerde tanıtılacak

Türk çayı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Japonya'nın Tokyo ve Shizuoka şehirlerinde tanıtılacak.

AA19 Ocak 2024 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Türk çayı potansiyel arz eden ülkelerde tanıtılacak
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DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca onaylanan "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" isimli UR-GE projesi kapsamında yeni üretim model ve teknolojileriyle inovatif yöntemleri yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Gürdoğan, bu çerçevede, Japonya'daki kurum, kuruluşlar ve sektörün önde gelen firmalarıyla deneyimlerin paylaşılmasının, Türk çayının etkin bir şekilde tanıtımının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Gürdoğan, projede yer alan 9 imalatçı firmayla yarından başlayarak 26 Ocak'a kadar sürecek Japonya programları kapsamında Tokyo'nun yanı sıra çay üretiminde önemli şehirlerden Shizuoka'da program düzenleyeceklerini bildirdi.

Türk çayının ihracatının artırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve firmalara rekabet imkanı kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Gürdoğan, bu doğrultuda Türk çayının potansiyel arz eden ülkelerde etkin şekilde tanıtılmasını önemsediklerini kaydetti.

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