İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3564
  • EURO
    8,709
  • ALTIN
    457.548
  • BIST100
    1108.93
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı
Yaşam

Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 21:46
ABONE OL

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.