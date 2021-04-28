AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:27

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda Türk pasaportunu aşağılayıcı ifadeler içeren video yayınladığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen K.Y.Ö. ile N.Y., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

Şüpheli K.Y.Ö. ifadesinde, söz konusu videoyu kız arkadaşı olan diğer şüpheli N.Y. ile birlikte hazırlayarak paylaştıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağını aşağılama, küçümseme ve değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu.Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür diliyoruz. Hemen paylaşımı kaldırdık. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastımız yoktu."



Savcılık, ifadelerini aldığı 2 şüpheliyi, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin "yurt dışına çıkmamak" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı ve bardak altlığı olarak kullanıldığı tespit edildi.