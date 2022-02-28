Türk vatandaşları tatile gittikleri Ukrayna'da büyük korku yaşadı

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:39

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşlarının Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan otomobilleriyle yurda giren Gülbeyaz Becerikli, AA muhabirine, Ukrayna'ya eşiyle tatil için gittiklerini söyledi.



Becerikli, "Tatilimizin başladığının ertesi günü bombardıman sesleriyle uyandık." dedi.



Ukrayna'dan çıkmak için hemen yola koyulduklarını ifade eden Becerikli, "yol boyunca askeri araç enkazları ve içler acısı görüntülerle karşılaştıklarını" anlattı.

Becerikli, Türkiye'ye döndükleri için çok sevinçli olduklarını dile getirerek, "Yaklaşık 5 gündür yoldayız. Yol boyunca çok uzun kuyruklar vardı." diye konuştu.



Adem Becerikli de Ukrayna'da büyük korku ve endişenin hakim olduğunu, sağ salim Türkiye'ye ulaştıkları için şanlı olduklarını söyledi.

-"BİR ÜLKENİN KOMŞUSU TARAFINDAN NASIL İŞGAL ALTINA ALINABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Eşiyle birlikte Ukrayna'ya tatile giden Onur Kurnaz da savaşın başlamasıyla Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine sığındıklarını belirtti.

Büyükelçilikte konakladıkları gecenin sabahında bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Kurnaz, "Tatil yapmaya gelmiştik, savaşın içine düştük. Bombardımanın başlamasıyla büyükelçimizin ayarladığı otobüslerle yola çıktık. Sınır kapılarında çok yoğunluk vardı. Allah'a şükür biz otobüste olduğumuz için soğuktan etkilenmedik. 21. yüzyılda bir ülkenin komşusu tarafından nasıl işgal altına alınabileceğini gördük. Burada Türk bayrağını görünce içimiz huzurla kaplandı." ifadelerini kullandı.