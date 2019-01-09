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Turkcell çekiliş sonuçları 2019 Akşam Gazetesi Turkcell Samsung Hesabım çekilişİ sonuçları isim listesi

Turkcell çekiliş sonuçları 2019 Akşam Gazetesi son dakika isim listesi araştırılıyor. Turkcell Samsung çekilişi sonuçları açıklandı mı? Kurumlar tarafından düzenlenen çekilişler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Turkcell - Hesabım Samsung NOTE çekilişi 7 Ocak 2019 tarihinde noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirildi. Bu kampanyadan tüm GSM operatör kullanıcıları faydalanabildi. Her gün 1 kez kampanyaya katılım hakkı bulunuyordu. Her gün kampanyaya katılarak, Turkcell müşterisi olmayanlar toplam 73; hem Turkcell hem Turkcell Superonline müşterileri toplamda 146 çekiliş hakkı elde edebiliyordu. Kazananların tam listesi 9 Ocak’ta duyuruluyor. Turkcell Hesabım Uygulaması Samsung Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından noter huzurunda yapılacak olup, çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri 09 Ocak 2019 tarihli Akşam Gazetesinde ilan edilecek.

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Turkcell çekiliş sonuçları Samsung çekilişi ile ilgili Akşam Gazetesi açıklaması araştırılıyor. Turkcell çekiliş sonuçları isim listesi yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Turkcell - Hesabım Samsung NOTE çekilişi 7 Ocak 2019 tarihinde noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirildi. Bu kampanyadan tüm GSM operatör kullanıcıları faydalanabildi. Her gün 1 kez kampanyaya katılım hakkı bulunuyordu. Her gün kampanyaya katılarak, Turkcell müşterisi olmayanlar toplam 73; hem Turkcell hem Turkcell Superonline müşterileri toplamda 146 çekiliş hakkı elde edebiliyordu. Kazananların tam listesi 9 Ocak’ta duyuruluyor. Turkcell Hesabım Uygulaması Samsung Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından noter huzurunda yapılacak olup, çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri 09 Ocak 2019 tarihli Akşam Gazetesinde ilan edilecek. Yapılan çekiliş ile 10 kişi Samsung NOTE 9, 15 kişi Samsung S9 Plus, 30 kişi Samsung Galaxy Gear S3 Frontier akıllı saat kazanma şansı buldu. Kazananların hediyelerini alabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 15 içinde ilgili ajansa başvuru yapmaları gerekiyor. Turkcell çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

TURKCELL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Turkcell - Hesabım Samsung NOTE çekilişi 7 Ocak 2019 tarihinde noter huzurunda halka açık olarak yapıldı. Kazananların tam listesi 9 Ocak’ta açıklanıyor. Yapılan çekiliş ile 10 kişi Samsung NOTE 9, 15 kişi Samsung S9 Plus, 30 kişi Samsung Galaxy Gear S3 Frontier akıllı saat kazanma şansı buldu. Kazananların hediyelerini alabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 15 içinde ilgili ajansa başvuru yapmaları gerekiyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

Turkcell Hesabım Uygulaması Samsung Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından noter huzurunda yapılacak olup, çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri 09 Ocak 2019 tarihli Akşam Gazetesinde ilan edilecek.

HEDİYELER NELER?

10 Kişiye Samsung Note 9

15 Kişiye Samsung S9 Plus

30 Kişiye Samsung Galaxy Gear S3 Frontier Akıllı Saat

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINDI?

Bu kampanyadan tüm GSM operatör kullanıcıları faydalanabilir. Her gün 1 kez kampanyaya katılım hakkı bulunmaktadır. Her gün kampanyaya katılarak, Turkcell müşterisi olmayanlar toplam 73; hem Turkcell hem Turkcell Superonline müşterileri toplamda 146 çekiliş hakkı elde edebilirler.

Bu kampanya MPİ’nin 10.10.2018 tarih ve 58259698-255.01.02-E.100080 sayılı izni ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

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