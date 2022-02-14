Türkçeyi, Türk dizilerinden öğrendi

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:08

"Adını Sen Koy" ve "Böyle Bitmesin" gibi Türk dizileri, Nijerya'da en fazla konuşulan ve Afrika kıtasında da Svahili'den sonra en fazla kullanılan Hausa diline çevrilerek yerel kanallarda yayımlanıyor.

Nijerya kanallarında yayımlanan Türk dizilerini beğeniyle izleyen Nijeryalı Zunnurayn Abdul-Wahab, "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi tarihi dizilerle Türkiye tarihine duyduğu merakı giderirken, dizilerden çok sevdiği Türkçeyi de öğrendi.

Abdul-Wahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Nijerya'da "Arewa 24" adlı yerel kanalda yayımlanan "Adını Sen Koy" isimli dizi sayesinde Türk dizileriyle tanıştığını belirtti.

Dizide anlatılan Türk kültürü ve aile yapısının yanı sıra İstanbul'un oldukça dikkatini çektiğini anlatan Abdul-Wahab, daha sonra "Medcezir" isimli dizinin de bir kısmını izlediğini söyledi.

Abdul-Wahab, özellikle Osmanlı tarihini çok merak ettiğini vurgulayarak, "İzlediğim dizilerin arasında en çok Diriliş Ertuğrul'u sevdim. Bu dizi sayesinde Osmanlı tarihiyle ilgili çok şey öğrendim. Bunları izlemekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Dizi izlerken yanında kitap ve kalem bulundurduğunu dile getiren Abdul-Wahab, "Daha önce şöyle yapıyordum; dizide söylenen kelimeleri kendim anlayacak şekilde yazıyordum. Bu kelimelerin internette çevrisine bakıyor ve bu şekilde kullanıyordum." diye konuştu.

Abdul-Wahab, tarihi dizilerde kullanılan bazı cümleleri anlamakta ise zaman zaman zorluk çektiğini aktardı.

- "TÜRKÇEMİ GELİŞTİRMEK İÇİN ABUJA'DAKİ YEE'YE KAYIT OLDUM"

Türkçesini geliştirmek için başkent Abuja'da yeni açılan Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) başlatılan Türkçe kursuna kayıt olduğunu belirten Abdul-Wahab, bu kurs sayesinde artık Türkçe yazarken sorun yaşamadığını kaydetti.

Abdul-Wahab, katıldığı kursta Türkçe dil bilgisini ve doğru şekilde cümle kurmayı öğrendiğini belirterek, kursta Türkçesini geliştirmek dışında Türk kültürünü de öğrendiğini vurguladı. Abdul-Wahab, Türkçeyi çok iyi öğrenmek ve ileride yerel kanallarda yayımlanacak yeni dizilerin tercümesini yapmak istediğini dile getirdi.

- "İSTANBUL'U VE ALİ NAZİK YEMEĞİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Geçen sene Türkiye'yi, bilen bir arkadaşıyla birlikte ziyaret ettiğini belirten Abdul-Wahab, "Arkadaşım beni İstanbul, Ankara ve Kayseri'de gezdirdi. İstanbul'da panorama müzesi, saraylar ve camiler gibi birçok yere gittim." dedi.

Abdul-Wahab, gezdiği şehirler arasında en çok İstanbul'u sevdiğini anlattı.

Birçok Türk yemeği denediğini ve hepsinin birinden güzel olduğunu söyleyen Abdul-Wahab, bunlar arasında en çok Ali Nazik'i beğendiğini kaydetti.