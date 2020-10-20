Türkiye iyilikte de dünyanın dört bir yanında savaşıyor: Kamerun'da gözler ışığa, yetimler hayallerine kavuşuyor

20 Ekim 2020 Salı 12:54 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:54

Gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları bu yardımlara yıl boyu aralıksız devam ediyor.

Bunun en son örneği Kamerun’da yaşayan Müslümanlar oldu.

Zor şartlara rağmen hayatta kalma mücadelesi veren Kamerun’lu müslümanlara yönelik bir dizi yardım projesi götüren Deniz Feneri Derneği “Katarakt, Su Kuyusu, 1001 Çocuk 1001 Dilek kapsamında yetim çocuklara bisiklet, Mescid, ve Gıda kolileri dağıtımı yaparak yüzleri güldürdü.

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" uzun zamandır devam ediyor.

Göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, Kamerun’da her gün 40 ameliyat hedefleniyor. Bu da her gün onlarca kişinin ışığa kavuşması demek.

1001 Çocuk 1001 Dilek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Afrika’lı çocuklar bir mektupla hayalindeki isteği yazarak belki de onun için imkansız olan bisiklet hayali de bu buluşmada gerçek oldu.

Kamerun’da yaşayan Müslümanlar zor şartlara rağmen Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerinden vazgeçmiyor.

Marua’da kuran kurslarına giden fakir ailelerin çocukları eğitimlerine devam edebilmek için okula gidemedikleri zamanlarda dilenmek zorunda kalıyorlar. Dernek bu çocuklara yardım çalışmasında bulunurken yeni okul açarak şartlarını da daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalara başladı.

Afrika’da birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri, Afrika kıtasında ciddi içme suyu sorunu yaşayan Kamerun’da bu yılın başından itibaren 25 su kuyusu açtı. Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

Ve son olarak ihtiyaç sahibi ailelerde unutulmadı.

Bölgenin fakir ailelerine 1 aylık erzak dağıtımı yapılarak bir nebze olsun yüzler gülerken Türkiye’ye ve bağışçılara dua edildi.