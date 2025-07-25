Türkiye kavruluyor: Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48,9 derece, Cizre ilçesinde 48,6 derece ve Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48,3 derece ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 43 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 48,9 derece aralığında seyretti.

