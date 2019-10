Türkiye’de 40 bin lord ve lady var!

Türkiye’de, Glencoe Bölgesi’nden 1 metrekarelik arazi alarak “lord” ve “lady” unvanına sahip olan 40 bin kişi bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki lady ve lordlar, her yıl 12-14 Mayıs’ta düzenlenen İskoçya Unvan Sahipleri etkinliğinde bir araya geliyor. Şirket sahibi Fırat Kurtoğlu “Bu ürün bütün dünyada satılıyor. Türkiye’ye ayrılan kontenjan her ay için 500 adet. Türkiye’den ilgi büyük. Her ayın kotası, ikinci haftada doluyor. Lord ve lady unvanına sahip olmanın maliyeti 105 sterlin. Bize en çok gelen soru ‘Arazi üzerine ev yapabilir miyim?’ Maalesef öyle bir şey olmuyor. Ülkenin belirlediği birinci derece sit alanı bu araziler. Ne kadar yer alırsanız, herhangi bir şey yapamıyorsunuz.

Türkiye’de son 6 yılda 40 bin kişi “lord” ve “lady” unvanına sahip oldu. Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord” dedi. Türkiye’den “lord” ve “lady” unvanı alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de yer alıyor.