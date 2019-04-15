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Türkiye'de bir ilk oldu... Sokak köpeği ısırığına devletten tazminat

Adana Havalimanı’nda köpeklerin saldırısına uğrayan Sultan Düşmez, mahkeme kararıyla valilikten 5 bin lira tazminat kazandı.

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Adana’da 2 yıl önce kız kardeşini karşılamak üzere eşiyle birlikte havaalanına giden 42 yaşındaki Sultan Düşmez, burada iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Düşmez’i ısırırken, olayı gören polis ve özel güvenlik görevlileri duruma müdahale etmezken, havalimanında görevli doktor da ilgisiz kaldı. 
 
TÜRKİYE'DE BİR İLK
 
Akşam'ın haberine göre, kuduz tedavisi gören Düşmez, konuyu yargıya taşıyıp, 2 yıl süren hukuk savaşını kazandı. Türkiye'de bir ilke imza atıldı ve Adana Valiliği, havalimanlarında uçuş güvenliği ve havalimanı içerisinde genel güvenliğin sağlanmasından sorumlu olduğu için Düşmez’e 5 bin lira tazminat ödeyecek. 

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