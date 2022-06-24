Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Bu bitki dokunanı yakıyor...

Tavşancıl otunun zararları göz ardı edilmeyecek kadar büyük. Doğadaki en tehlikeli bitkiler arasında yer alan dev tavşancıl otu, temas edenlerin vücudunda 3. derece yanıklar gibi büyük tahribatlara neden oluyor. Peki Tavşancıl otu Türkiye'de nerelerde yetişiyor? İşte masum görünen bu bitkinin zararları

TAVŞANCIL OTU TEHLİKESİ!

Sıcak havaların bastırmasıyla birlikte çoğu kişinin açık havada geçirdiği zamanın da arttığını belirten uzmanlar, çocuklara bu bitkinin tanıtılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tavşancıl otunun özü ışıkla (doğal veya yapay UV ışınları) aktive olan toksinler içeriyor. Yani bitkiye dokunduktan sonra güneşe maruz kalındığında aktive olan zehir, deride ciddi yanıklara ve su kabarcıklarına neden oluyor.

TAVŞANCIL OTU NEDİR?

Maydanozgillerden olan Tavşancıl otu (Heracleum) nemli yerlerde yetişen, körpesi kimi yerlerde hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir.

Yaprakları çınar ağacını andıran Tavşancıl otunun boyu 70 cm'den başlayıp 2 metreye kadar uzanabiliyor.

TÜRKİYE'DE NERELERDE YETİŞİYOR?

Dev tavşancıl otu, Avrasya'nın Batı Kafkasya bölgesine özgü bir bitkidir. Avrupa'da da yaygın görülen bir bitki olan Tavşancıl otu, ülkemizde de bulunuyor.

Nemli toprağı seven tavşancıl otu, Türkiye'de başta Karadeniz olmak üzere çok yağış alan bölgelerde yetişiyor.

KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİYOR!

Temas sonrasında vücutta büyük yaralar açabilen Tavşanvıl otu, göze temas etmesi durumunda körlüğe kadar gidebilecek sonuçlara yol açıyor.

Tavşancıl otunun özütü ile bir temas edilmesi durumunda; Güneş ışığına maruz kalmadan hemen bol su ile yıkanması gerekiyor. Yanma, kaşıntı ve kabarıklık başlaması durumunda hemen en yakın sağlık merkezine başvurmak gerekiyor.

Bu ciddi reaksiyonlar; Bitkinin yapraklarında, köklerinde, gövdelerinde, çiçeklerinde ve tohumlarında bulunan 'furanokumarin' adlı maddenin türevlerinden kaynaklanıyor.

İngiltere'nin Manchester kentinde okul gezisine katılan 4 yaşındaki kız öğrenci, parkta oyun oynarken dev tavşancıl otuna temas etti. Olay sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki öğrencinin tedavisi sürüyor.